فنية كرة السلة في السويداء تقيم مهرجاناً رياضياً بالميني باسكت

السويداء-سانا

أقامت اللجنة الفنية لكرة السلة بالسويداء مهرجاناً رياضياً بالميني باسكت للصغار والصغيرات بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من أندية العربي والكفر ولاهثة والرحى ودوما وعرمان.

وتضمن المهرجان الذي استضافته صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية تقديم مجموعة من المهارات الفردية وتصويب الكرة و تمريرها وتنطيطها ومباريات تنشيطية.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي قال عضو اللجنة العليا للميني باسكت في اتحاد كرة السلة كمال السليم إن هذا المهرجان يقام للمرة الأولى بالمحافظة ويتماشى مع الجهود لتوسيع قاعدة كرة السلة ونشرها في محافظة السويداء.

بدوره لفت رئيس اللجنة الفنية للعبة مهند منذر إلى أن المهرجان جاء بهدف استقطاب اللاعبين لهذه الرياضة وتعريفهم بها بشكل أكبر بما يحفزهم للمتابعة فيها مع الأندية.

وأوضح عدد من رؤساء الأندية المشاركة بالمهرجان أن مشاركة أنديتهم تأتي لتشجيع اللاعبين الصغار بتقريبهم أكثر من أجواء اللعبة التي تحمل المتعة وتحظى بمتابعة جماهيرية.

واعتبرت المدربة جنى أبو حسون أن المهرجان نشاط مهم لرياضة المحافظة وفرصة لتحفيز اللاعبين لمتابعة المشوار في هذه اللعبة.