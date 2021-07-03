محطة بوشهر النووية في إيران تستأنف نشاطها

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم صناعة الكهرباء في إيران مصطفى رجبي مشهدي أن محطة بوشهر النووية جنوب البلاد استأنفت نشاطها.

وأوضح رجبي مشهدي في تصريح اليوم أن “إنتاج المحطة من الكهرباء توقف لعدة أيام نتيجة وقوع خلل فني فيها وعادت إلى العمل والإنتاج بعد إصلاح الخلل” مشيراً إلى أن توقف محطة بوشهر عن العمل وإنتاج الكهرباء كان لأغراض أعمال الصيانة وكذلك القيود التي طرأت عليها.

ولفت إلى أنه مع عودة المحطة إلى الإنتاج فإنها ستقوم بتزويد البلاد بألف ميغاواط من الكهرباء.

وكانت إيران أشارت في آذار الماضي إلى إمكانية توقف المحطة عن العمل لعدم القدرة على شراء قطع غيار ومعدات لها من الخارج بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها واشنطن على طهران في عام 2018.