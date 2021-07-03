متأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً… غرام الذهب يرتفع ألفي ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

مع ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1788 دولاراً ارتفع سعر الذهب اليوم في السوق المحلية بقيمة ألفي ليرة للغرام عيار الـ21 وذلك بعد استقرار أسعاره خلال الأيام الماضية.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 158 ألف ليرة سورية وسعر شراء 157500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 135429 ليرة وسعر شراء 134929 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوي 2248005 -0991937718.