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البطريرك يوحنا العاشر يجدد المطالبة برفع الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية

2021-07-03

الفاتيكان-سانا

جدد البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مطالبته برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وشدد البطريرك يوحنا العاشر خلال لقائه وزير خارجية الكرسي الرسولي الكاردينال برولين في القصر الرسولي بالفاتيكان على ضرورة تكثيف الجهود لرفع الإجراءات القسرية الأمريكية والأوروبية المفروضة على سورية والتي تطال المواطن في لقمة عيشه.

كما تم خلال اللقاء بحث قضية المطرانين المخطوفين بولس يازجي مطران أبرشية حلب للروم الأرثوذكس ويوحنا ابراهيم متروبوليت حلب للسريان الأرثوذكس اللذين اختطفتهما التنظيمات الإرهابية بريف حلب منذ ثمانية أعوام.

ودعا البطريرك يوحنا العاشر إلى الدفع باتجاه تشكيل حكومة في لبنان بأسرع وقت ممكن كما وضع الكاردينال برولين في صورة معاناة المواطن بسبب تردي الأوضاع المالية والاقتصادية.

من جهته أكد الكاردينال برولين أن الكرسي الرسولي يعمل جاهدا لمساعدة لبنان وإحلال السلام في المنطقة.

حضر اللقاء متروبوليت جبل لبنان المطران سلوان موسي والأرشمندريت برثنيوس اللاطي.

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