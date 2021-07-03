ضمن جولة على مشاريع خدمية.. المهندس عرنوس على رأس وفد حكومي يطلع على سير العمل بمحطة نبع السن في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بدأ رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على رأس وفد حكومي اليوم جولة في محافظة اللاذقية لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والاستثمارية والاقتصادية وإطلاق العمل في بعضها استهلها من نبع السن.

واطلع الوفد على سير العمل بمحطة نبع السن الذي يعتبر المصدر الرئيس لمياه الشرب في المحافظة حيث يؤمن نحو 80 بالمئة من حاجتها بكمية تتراوح بين 300 و320 ألف متر مكعب يومياً فيما يتم تأمين الباقي من آبار وينابيع محلية بكمية تتراوح بين 70 و80 ألف متر مكعب يومياً.

مدير الموارد المائية باللاذقية المهندس فراس حيدر أكد في تصريح لمراسل سانا أنه يتم استثمار النبع لتأمين مياه الشرب في اللاذقية وطرطوس ومصفاة بانياس إضافة إلى أغراض الري وتجري يوميا عمليات مراقبة على نوعية المياه في النبع قبل ضخها لأغراض الشرب ومراقبة أي نشاط صناعي في محيطه عبر 36 مرصداً موزعة بمناطق مختلفة في اللاذقية وطرطوس.

ولفت إلى أنه بهدف تأمين غزارة مستدامة للنبع وخاصة خلال فصل الصيف تم إنشاء أحواض تخزينية الأول يخزن كمية 73 ألف متر مكعب ومركب عليه محطة ضخ مع المباشرة بدراسة واستكمال الاحواض التخزينية للمنظومة غرب الأوتستراد والتي تخزن في مجموعها 750 الف متر مكعب وتنفذها الهيئة العامة للموارد المائية.

يشارك في الجولة وزراء الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والموارد المائية والكهرباء.