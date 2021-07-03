إيطاليا تهزم بلجيكا وتتأهل إلى المربع الذهبي ببطولة أوروبا

ميونخ-سانا

تأهل المنتخب الإيطالي إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بفوزه على نظيره البلجيكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ الألمانية.

وتقدم الآزوري بهدفين حملا توقيع نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني في الدقيقتين 31 و44 على الترتيب.

وقلص البلجيكي روميلو لوكاكو الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسيواجه المنتخب الإيطالي في المربع الذهبي من البطولة القارية المنتخب الإسباني الذي حقق فوزاً صعباً في وقت سابق اليوم بمساعدة ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 على نظيره السويسري بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.