ريال مدريد يختار قائداً جديداً له بعد رحيل راموس

مدريد-سانا

لم ينتظر ريال مدريد طويلاً لحسم اختيار قائد جديد للفريق قبل انطلاق الموسم المقبل 2021-2022 بعد رحيل سيرجيو راموس حيث عهد بذلك إلى الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو.

وقال مارسيلو الذي ينتهي عقده مع الريال في الصيف المقبل عبر حسابه الرسمي بشبكة “إنستغرام” أنه “بات القائد الجديد لريال مدريد” خلفاً لراموس.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أعلن في حوار صحفي سابقاً أن مارسيلو سيحصل على شارة القيادة خلفاً لراموس.

وكان راموس رحل عن ريال مدريد بعد 16 عاماً بسبب خلاف على شروط تجديد عقده الذي انتهى رسمياً في حزيران الماضي.