الصين: بعض الدول الغربية تستخدم حقوق الانسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى

جنيف-سانا

أعربت الصين اليوم عن “قلقها العميق” إزاء قيام بعض الدول الغربية بتلفيق معلومات كاذبة ومضللة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان واستخدامها لخدمة أجنداتها السياسية وتشويه سمعة دول أخرى والتدخل في شؤونها الداخلية.

وقال وزير البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف جيانغ داون في بيان خلال انعقاد أعمال الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن “بعض الدول الغربية تلفق وتنشر معلومات مضللة لأغراض سياسية وتشويه سمعة دول أخرى تحت ذريعة حقوق الإنسان في محاولة منها لاختلاق الأعذار بغية التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفرض تدابير قسرية أحادية الجانب”.

وقال داون إن “هذه الأعمال تنتهك بشدة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتتعارض مع مبادئ العالمية والحياد والموضوعية في عمل مجلس حقوق الإنسان ولن تؤدي إلا إلى تضليل عمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتقويضها”.

وتابع داون في البيان: “نشعر بقلق بالغ من أن بعض المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة يأخذون وبشكل عشوائي معلومات غير موثقة من وسائل الإعلام الغربية والجماعات السياسية لتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد دول ذات سيادة” داعياً الدول المعنية إلى “التوقف الفوري عن اختلاق ونشر المعلومات المضللة والامتناع عن استخدام حقوق الإنسان كأداة سياسية”.