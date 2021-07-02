20 قتيلاً و128 مفقوداً بعد أسبوع من انهيار برج سكني في أمريكا

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم ارتفاع عدد ضحايا انهيار برج سكني في مدينة ميامي إلى 20 شخصاً مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 128 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين بعد أكثر من أسبوع من انهيار المبنى المكون من 12 طابقاً.

ونقلت رويترز عن دانييلا كافكن عمدة ولاية فلوريدا قولها إن البحث عن المزيد من الضحايا هو الأولوية الأولى للسلطات مشيرة إلى أن إحدى الجثث الجديدة التي تم العثور عليها تعود لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 12 شخصاً واعتبار أكثر من 150 آخرين في عداد المفقودين.

وانهار منذ أسبوع بناء سكني مكون من 12 طابقاً في مجمع “تشامبلين” المطل على المحيط في ميامي وطالت الكارثة 55 شقة.