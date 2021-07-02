الاستخبارات العراقية تحبط محاولة تفجير خط كهرباء في صلاح الدين

بغداد-سانا

أحبطت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم عملاً إرهابياً لتفجير خط كهرباء في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

ونقلت السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان إن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إحباط تفجير الخط الناقل للطاقة في قضاء بيجي صلاح الدين بحزام ناسف” موضحة أنه تم كشف العملية من خلال متابعة العناصر الإرهابية التي تعمل على تفجير الخطوط الناقلة للطاقة.

وتمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إحباط تفجير الخط الناقل للطاقة (11كي) في جزيرة السلام ناحية الصينية قضاء بيجي الذي ينقل الكهرباء من قضاء تكريت إلى عدد من القرى وتم تفكيك الحزام الناسف من قبل خبير متفجرات.