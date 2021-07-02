روسيا تستمطر السحب لإخماد حرائق غابات منطقة ياقوتيا

موسكو-سانا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحريق في غابة مجاورة لإحدى القرى في منطقة ياقوتيا الروسية تظهر ألسنة اللهب وهي تأتي على أشجار الغابة .

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الجهاز الروسي للحماية الجوية للغابات قوله إنه “تم استخدام الطائرة (أن 26 تسيكلون) لتحفيز الغيوم على الإمطار” فيما لا تزال الحرائق مستعرة في ياقوتيا.

وحلقت الطائرة صوب السحب الكثيفة لتحفيزها على إسقاط المطر عن طريق استخدام “يوديد الفضة”.

يشار إلى أن رش الغلاف الجوي بـ “يوديد الفضة” لا يضر بالبيئة على الرغم من اعتبار تلك المواد خطرة لكن كميات يوديد الفضة التي تصل إلى الأرض قد تم تخفيفها إلى مستويات لا تذكر بحيث سيكون من الصعب الكشف عن تلك الجزيئات.

وأفادت وزارة الغابات الإقليمية الروسية في وقت سابق عن إخماد أربعة حرائق في غابات إقليم كراسنويارسك على مساحة 300 هكتار والتي وفقاً للمعطيات الأولية نشأت بسبب العواصف الرعدية التي ضربت المنطقة في الآونة الأخيرة.