اصطدام قطار مع جرار زراعي بين محطتي تلكلخ وأم جامع بريف حمص دون وقوع إصابات

حمص-سانا

أدى اصطدام قطار مع جرار زراعي اليوم على السكة الحديدية بين محطتي تلكلخ وأم جامع في ريف حمص إلى جنوح القطار دون وقوع أي إصابات بشرية.

وبين المهندس محسن محمود مدير السكك الحديدية في حمص في تصريح لمراسلة سانا أن الحادث عرضي ووقع أثناء عبور الجرار على الخط الحديدي دون مراعاة لزمن مرور القطار القادم من طرطوس إلى حمص ولم يسفر عن حدوث أي إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشار محمود إلى أنه تم الكشف على موقع الحادث وإعادة فتح الخط الحديدي وتسيير القطارات على الخط نفسه.

ودعا محمود المواطنين إلى الالتزام بالعبور من الممرات النظامية في مناطق تقاطعات السكك الحديدية تلافياً لوقوع أي حوادث وحرصاً على سلامتهم.