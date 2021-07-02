إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم في سلوان

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها حي البستان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في مظاهرة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال ومخططاته الاستيطانية التي تستهدف منازل وممتلكات الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

ويواجه أكثر من 1500 فلسطيني في حي البستان ببلدة سلوان خطر التهجير القسري جراء تهديد الاحتلال الإسرائيلي بهدم الحي الذي يضم ما يزيد على 100 منزل لإقامة بؤرة استيطانية على أرضه في جريمة تطهير عرقي جديدة يتابع المجتمع الدولي فصولها دون أن يتخذ أي خطوة لوقفها.