إصابة مئات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية إلى المئات.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت قرب جبل صبيح رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على قمته واعتدت على سيارات الإسعاف ما أدى إلى إصابة نحو 300 من الفلسطينيين بينهم عدد من المسعفين بجروح مختلفة.

واستشهد خمسة فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المظاهرات اليومية التي تشهدها البلدة منذ شهر أيار الماضي رفضاً لمخططات الاحتلال الاستيطانية.