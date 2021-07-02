لوكاشينكو يعلن تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بالغرب

مينسك-سانا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بدول غربية وأمر بإغلاق الحدود مع أوكرانيا وذلك على خلفية عملية واسعة النطاق لمحاربة الارهاب في البلاد.

ونقلت وكالة بيلتا البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله خلال تجمع احتفالي أقيم بمناسبة عيد الاستقلال إن “أجهزة الأمن البيلاروسية اكتشفت اليوم خلايا إرهابية نائمة تطلق على نفسها وحدات الدفاع الذاتي وهدفها الاستيلاء على الحكم بالقوة في يوم لم تحدده بعد” مضيفاً إن “ألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا وليتوانيا مرتبطة بهذا المخطط”.

وأمر لوكاشينكو قوات حرس الحدود بإغلاق الحدود مع أوكرانيا بالكامل بعد اكتشاف تهريب كميات كبيرة من الأسلحة عبرها إلى بيلاروس.

وأشار لوكاشينكو إلى أن الصحفي في قناة “إس تي في” الحكومية غريغوري أزارينوك تعرض الليلة الماضية لمحاولة اغتيال حيث كان المخطط الإرهابي يقضي بالقبض عليه ونقله إلى غابة داخل صندوق سيارة وقطع لسانه.

وقال لوكاشينكو “كانوا يحاولون خنقنا اقتصادياً لكن الأمر لم يعد كذلك فقط حيث يمتد الإرهاب على نطاق أوسع داخل البلاد ضد الناس والمواقع”.

ولفت لوكاشينكو إلى تورط ألمانيا في الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده مؤكداً عزم مينسك تقديم احتجاج بهذا الصدد إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبعض القيادات الألمانية الأخرى.

وكان الرئيس البيلاروسي كشف في وقت سابق أن الولايات المتحدة هي من يقف وراء تخطيط وتنفيذ الاضطرابات في بلاده بينما يمتثل الأوروبيون لأوامرها في دعم هذه الاضطرابات.