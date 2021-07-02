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حرائق الغابات في كندا تجبر مئات الأشخاص على الفرار من منازلهم

2021-07-02

أوتاوا-سانا

أعلنت السلطات الكندية أن حرائق الغابات الهائلة التي تجتاح عدة مناطق بمقاطعة بريتيش كولومبيا غرب البلاد منذ ثلاثة أيام خرجت عن السيطرة وتسببت بارتفاع كبير في درجات الحرارة بإحدى قرى المقاطعة.

ونقلت أسوشيتد برس عن وزير السلامة العامة في المقاطعة مايك فارنورث قوله: “إن قرية ليتون سجلت ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة وصل إلى 49.6 درجة لليوم الثالث على التوالي بسبب حرائق الغابات واندلاع النيران في القرية إضافة إلى تدمير معظم المنازل والأبنية وفرار السكان من منازلهم في حين لا يزال عدد من الأشخاص مفقوداً”.

بدورها قالت دائرة إطفاء الحرائق في بريتيش كولومبيا: “إن ألسنة اللهب تستعر بشكل خارج عن نطاق السيطرة وامتدت على مساحة نحو 80 كيلومتراً مربعاً إضافة إلى اشتعال عدة حرائق أخرى في المنطقة”.

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