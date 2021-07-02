تجدد الحرائق في أحراج بلدة اللقبه بمنطقة مصياف وفرق الإطفاء تعمل على إخمادها

حماة-سانا

تجددت ظهر اليوم الحرائق بالغابات الواقعة في ناحية اللقبه بريف مصياف الشمالي الغربي بعد إخمادها أمس من وحدات الإطفاء.

وأشار مدين العلي مدير مركز حماية الغابات لمراسل سانا إلى أن “النيران اشتعلت بالقرب من مكان اندلاع الحريق الذي تم إخماده أمس وتتمدد في حراج المنطقة بسبب وعورة الجبال وقد تم إرسال فريق لإخمادها مكون من 3 صهاريج وأكثر من 40 إطفائيا يعملون على قطع خطوط النار لمنع تمددها”.

وقال العلي إن “حريقا آخر اندلع في بقايا حصاد على طريق المحروسة مصياف وتوجهت فرق الإطفاء إلى الموقع لإخماده”.

وتمكنت أمس وحدات الإطفاء بالتعاون مع الأهالي من إخماد حريق اندلع في الحراج الجبلية الواقعة في ناحية اللقبه بريف مصياف الشمالي الغربي في حين تشهد الأحراج في هذه المناطق سنويا اندلاع العديد من الحرائق ما يتسبب بخسارة مساحات واسعة من الثروة الحراجية والحقول الزراعية جراء وعورة المنطقة وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إليها للتعامل مع هذه الحرائق في الوقت المناسب.