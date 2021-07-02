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تراجع أسعار النفط

2021-07-02

لندن-سانا

هبطت أسعار النفط اليوم بعد أن أرجأ وزراء مجموعة أوبك بلس اجتماعهم بشأن سياسة الإنتاج.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 20 سنتاً إلى 75.64 دولاراً للبرميل بعد أن زادت 1.6 بالمئة أمس بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً إلى 75.08 دولاراً بعد أن قفزت 2.4 بالمئة أمس لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول 2018.

وخام غرب تكساس على مسار الارتفاع 1.6 بالمئة في الأسبوع فيما من المتوقع أن تشهد سوق الخام الأمريكية شحاً إذ ترتفع معدلات تشغيل مصافي التكرير لتلبية تعافي الطلب على البنزين.

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