انقطاع شبه تام للكهرباء في العراق دون معرفة الأسباب

بغداد-سانا

انقطع التيار الكهربائي في معظم المناطق العراقية منذ يوم أمس دون تحديد الأسباب.

ووفق ما ذكر موقع السومرية نيوز فإن الجهات الحكومية المسؤولة لم تبين الأسباب وراء انقطاع الكهرباء بينما ذكرت مصادر أن الأسباب متعددة بينها “استهداف أبراج الطاقة بشكل متزامن” دون توضيح فيما أشارت مصادر أخرى في جنوب البلاد إلى حدوث عطل فني طارئ على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية ومن ضمنها محطة الناصرية الحرارية ومحطة الناصرية المركبة.

ويشهد العراق موجة حر شديدة حيث تجاوزت درجات الحرارة الـ 52 درجة مئوية في معظم المناطق.