وفيات كورونا في الهند تتجاوز الـ 400 ألف حالة

نيودلهي وبكين-سانا

سجلت الهند 853 حالة وفاة و46617 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق بيانات موقع وورلد ميترز وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 30 مليونا و458251 اصابة والوفيات إلى 400312 حالة.

ولا تزال الهند في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والمرتبة الثالثة من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة أمس ارتفاعا من 12 حالة في اليوم السابق مشيرة إلى أن جميع الإصابات الجديدة لقادمين من الخارج.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد19 في بر الصين الرئيسي إلى 91810 إصابات في حين لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة.