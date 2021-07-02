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كوبا: اتهامات واشنطن لهافانا وقحة وإفلاس سياسي

2021-07-02

هافانا-سانا

وصف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز مزاعم نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن القيام بعمليات اتجار بالبشر بأنها “غير نزيهة” وتمثل جريمة ضد العاملين في القطاع الصحي الكوبي.

وأوضح رودريغيز في حسابه على توتير اليوم أن هذه المزاعم “تكرار وقح للأكاذيب الملفقة” في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهدف تبرير سياستها العدائية ضد كوبا مؤكدا أيضا أنها “دليل إفلاس سياسي”.

وكان بلينكن قدم تقريره السنوي حول الإتجار بالبشر والذي تضمن اتهامات لا أساس لها لكوبا حول ما سماه التقرير بـ “العمل القسري للأطباء الكوبيين في الخارج”.

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