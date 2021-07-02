غروسبيتش يدين ممارسات النظام التركي في المناطق التي يحتلها من سورية

براغ-سانا

أدان ستانيسلاف غروسبيتش نائب رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية ممارسات النظام التركي ومحاولات التتريك التي يقوم بها في المناطق التي يحتلها من سورية واصفا إياها بأنها مرفوضة تماما.

ولفت غروسبيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم إلى أن نظام أردوغان يحاول إحياء الإمبراطورية العثمانية البائدة عبر دعم الإرهاب واحتلال أراضي دول ذات سيادة وسرقة الثروات الباطنية والآثار فيها مشيرا إلى أن “السياسة العثمانية الجديدة” دليل صارخ على المحاولات المبذولة “لإعادة التاريخ والسياسة اللصوصية لأردوغان”.

وقال غروسبيتش “الأدلة على ما يقوم به النظام التركي في الأراضي التي يحتلها من سورية تمثل صدمة وممارسات مرفوضة تماما” مشددا على دعم الشيوعيين والنقابيين التقدميين التشيكيين للجهود التي تبذلها سورية لتحرير أراضيها من الإرهاب والاحتلال بمختلف أشكاله ومسمياته.