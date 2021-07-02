إخماد حريق اندلع في أحراج بلدة اللقبة بمنطقة مصياف بريف حماة-فيديو

حماة-سانا

تمكنت وحدات الإطفاء من إخماد حريق اندلع في الحراج الجبلية الواقعة في ناحية اللقبة بريف مصياف الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الإطفاء تمكنت بالتعاون مع الأهالي من إخماد الحريق الذي اندلع قبل ساعات في حراج بلدة اللقبة بمنطقة مصياف غرب حماة.

وأشار مدين العلي مدير مركز حماية الغابات لمراسل سانا في وقت سابق إلى أنه تم إرسال 30 عامل إطفاء وخمسة صهاريج إلى منطقة الحريق التي تتصف بأنها شديدة الوعورة لافتا إلى أن الحريق اندلع في أعلى قمة تلة حراجية حيث باشرت فرق الإطفاء سحب الخراطيم لتشكيل خطوط دفاعية لمواجهة تلك النيران.

وأشار أحد المواطنين بتصريح لمراسل سانا إلى أن أهالي القرية “بدؤوا منذ اللحظات الأولى بالتعاون مع فرق الإطفاء لإخماد الحريق رغم الصعوبات الكبيرة بسبب كثافة الغطاء النباتي ووعورة تضاريس المنطقة وغياب خطوط النار والطرق الزراعية وتعذر وصول آليات الإطفاء إلى مكان النيران فضلا عن هبوب رياح شديدة تسعر النار وتؤججها”.

وتشهد الأحراج في هذه المناطق سنويا اندلاع العديد من الحرائق ما يتسبب بخسارة مساحات واسعة من الثروة الحراجية والحقول الزراعية جراء وعورة المنطقة وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إليها للتعامل مع هذه الحرائق في الوقت المناسب.