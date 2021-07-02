روسيا تدحض اتهامات واشنطن ولندن حول تورطها بهجمات إلكترونية حول العالم

موسكو-سانا

فندت روسيا مجدداً اليوم الاتهامات التي تسوقها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا حول تورطها بهجمات إلكترونية حول العالم.

وقال عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية سيرغي تسيكوف في مقابلة مع قناة روسيا اليوم إن “الخدمات الخاصة الأمريكية والبريطانية نشرت تقريراً مشتركاً يزعم أن الاستخبارات العسكرية الروسية متورطة في هجمات قرصنة على مئات الهياكل الحكومية والخاصة في مختلف دول العالم لكنها مرة أخرى تستخدم عبارات مثل (شبه مؤكد) و(محتمل تماماً) دون أن تقدم أي دليل ملموس على ذلك”.

ولفت تسيكوف إلى أن هناك مقترحات من جانب روسيا لتطوير نظام أمني مشترك في المجال السيبراني لكن لم يكن هناك أي رد فعل عليه واصفاً الاتهامات الأمريكية والبريطانية بأنها “عارية عن الصحة”.

ونشرت وكالات المخابرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق تقريراً مشتركاً يزعم أن جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لهيئة الأركان الروسية “متورط في هجمات قرصنة مستمرة على هياكل حكومية وخاصة في جميع أنحاء العالم”.

وكان الكرملين أكد في وقت سابق أن “موسكو ليست متورطة في هجمات إلكترونية على منشآت أمريكية وأن الاتهامات الموجهة لموسكو لا أساس لها من الصحة وسببها الخوف من روسيا”.