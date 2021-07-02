إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين القادمين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية للتضامن مع أهالي قرية بيتا وتنديدا بإقامة الاحتلال وحدات استيطانية على قمة جبل صبيح ما أدى إلى إصابة أكثر من 60 منهم بجروح وحالات اختناق.

ويخوض الفلسطينيون في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية معركة وجود ضد مخططات المستوطنين الذين استولوا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات واسعة من قمة جبل صبيح الذي يطل على عدة قرى وأقاموا بؤرة استيطانية تهدد بفصل شمال الضفة عن جنوبها والقضاء كليا على أي فرصة للتواصل الجغرافي بين القرى الفلسطينية في هذه المناطق.