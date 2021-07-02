باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق لضم راموس

باريس-سانا

كشفت تقارير إعلامية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توصل إلى اتفاق لضم قائد ريال مدريد الإسباني السابق سيرخيو راموس إلى صفوفه.

وذكرت إذاعة مونت كارلو في تقرير لها اليوم أن النادي الفرنسي توصل إلى اتفاق مع قلب دفاع الريال البالغ 35 عاماً مبينة أن الأخير وافق على عقد لعامين مع سان جيرمان الذي احتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي وخرج مؤخراً من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

وكان راموس أخفق في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع ريال مدريد الشهر الماضي وغادر النادي الملكي الذي قضى فيه آخر 16 عاماً وحقق معه أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وخمسة ألقاب للدوري الإسباني.