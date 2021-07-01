إعلان نتائج مسابقة القارئ الصغير بالسويداء

السويداء-سانا

أعلنت في صالة قصر الثقافة بمدينة السويداء اليوم نتائج مسابقة القارئ الصغير التي أقيمت بهدف دعم ونشر ثقافة القراءة لدى الاطفال بمشاركة 257 طفلاً من 53 مدرسة في المحافظة.

وخلال حفل أقيم لهذه الغاية تم تكريم الأطفال الفائزين والمعلمات المشرفات ومديري المدارس المشاركة والداعمين مع عرض فيديو عن نشاط القارئ الصغير ومسرحية عن أهمية اللغة العربية والقراءة من تأليف لبنى مراد ونشاط غنائي وشعري لجميع الأطفال المشاركين بعنوان (قطار المستقبل).

وحول المسابقة التي أقامتها إدارة مكتبة زرقاء اليمامة (قسم معرض الكتاب) بالتعاون مع مديريتي التربية والثقافة وعدد من الفعاليات الاقتصادية أوضح وسيم أبو فخر المدير التنفيذي لمكتبة زرقاء اليمامة في تصريح لمراسل سانا أن المسابقة جزء من مشروع يعنى بتشجيع الأطفال على المطالعة وتنمية مهارة القراءة لديهم للمساهمة في صقل تفكيرهم وشخصياتهم.

وشهدت المسابقة وفقاً لأبو فخر تقديم قصة لكل طفل واشتراك لمدة أسبوع لدى شركة رؤيا الإبداع ونادي مدد للشطرنج لافتاً إلى المساعي لتحويل هذه المسابقة إلى مهرجان للقراءة خلال العام القادم.

وذكر خالد شلغين المشرف على المسابقة مسؤول قسم تطوير الثقافة في مكتبة زرقاء اليمامة في تصريح مماثل أن المسابقة استهدفت الأطفال من الصف الأول حتى الرابع في الفترة من الـ 8 أيار لغاية الـ 20 منه حيث قام كل مشارك بقراءة قصة لديه وتسجيل مقطع فيديو يشمل اسمه وعمره واسم معلمته ومدرسته مبيناً أنه تم اختيار الفائزين في المسابقة من قبل لجنة مختصة وفق معايير محددة إضافة للحاصلين على أكبر قدر ممكن من التعليقات والإعجابات على صفحة المكتبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب عدد من الاطفال عن سعادتهم بالمشاركة في المسابقة التي حفزتهم على القراءة وزادت من معارفهم وساهمت بتقوية لغتهم العربية موجهين الشكر للجهات القائمة عليها.

عمر الطويل