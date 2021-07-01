بوتين: روسيا تخطط لتعزيز التعاون مع بيلاروس

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستواصل تعزيز علاقات التعاون مع بيلاروس.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله إن “روسيا عازمة على مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات متعددة الأوجه مع جمهورية بيلاروس والتركيز على بناء الدولة وتعزيز التكامل في الفضاء الأوراسي” مضيفاً “سنفعل ذلك أيضاً في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي”.

وأشار بوتين إلى أن هناك جهوداً نشطة تجري الآن لتنسيق البرامج الخاصة بتوحيد التشريعات في مختلف المجالات بما في ذلك الضرائب والجمارك” معتبراً أن “القيام بذلك سيسمح بتوفير ظروف نشاط متكافئة للشركات واستكمال إنشاء أسواق مالية وأسواق للطاقة وإنشاء سياسات صناعية وزراعية ورقمية مشتركة”.

وأكد بوتين على أن اقتصاد روسيا وبيلاروس مترابط بشكل عميق مشيراً إلى مرور الذكرى السنوية الـ 25 لتوقيع معاهدة دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس.