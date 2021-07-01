مركز أمن المعلومات يقدم السلامة السيبرانية والأمن الرقمي للشركات العامة والخاصة وللأفراد

دمشق-سانا

يعد أمن المعلومات ركناً أساسياً من أركان التحول الرقمي لحماية الخدمات والمواقع من الاختراقات والهجمات السيبرانية وخاصة بعد أن أصبحت البيانات ثروة لا يمكن التفريط بحمايتها وتركها للتخريب أوعرضة للإفشاء من قبل المخترقين ومرتكبي الجرائم المعلوماتية.

وأوضح الدكتور أنس دهبية المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في تصريح لـ سانا أنه تم في سورية إحداث مركز متخصص بأمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة يعنى بـ 4 خدمات رئيسة في الأمن السيبراني يقدمها للشركات العامة والخاصة وللأفراد.

وأولى هذه الخدمات بحسب دهبية المسح الأمني العادي للمواقع والتطبيقات بهدف اكتشاف نقاط الضعف فيها وخدمة المسح الأمني الاحترافي والذي يتميز عن المسح العادي بإجراء تقييم لنقاط الضعف المكتشفة حتى في أنظمة التشغيل والشبكات كذلك خدمة اختبار الاختراق حيث يتم بعد المسح الاحترافي إجراء اختبار يحاكي الهجوم الحقيقي إضافة إلى خدمة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والتي تختلف عن الإجراءات الاحترازية السابقة بأنه يتم اللجوء إليها بعد حدوث الاختراقات لدى أي جهة تطلب الخدمة.

وأشار دهبية إلى أنه يتم تقديم هذه الخدمات بواسطة فريق تقني مختص بمختلف مجالات أمن المعلومات بالاعتماد على مجموعة من البرمجيات والتجهيزات المتطورة مبيناً أن المركز يعمل بشكل مستمر على رفع المستوى الفني لفريقه وتطوير أدواته بما يحقق أعلى جودة للخدمة المقدمة كما يعمل على إضافة خدمات جديدة في مجال أمن المعلومات لافتا إلى العمل على نشر الثقافة المجتمعية بمجال الأمن السيبراني.

وأضاف دهبية إنه يتم إعداد نشرات توعوية بأحدث الفيروسات والبرمجيات الخبيثة العالمية وتقديمها عبر الموقع والصفحة الرسمية للهيئة كما تعمل الهيئة على تشجيع جيل الشباب بالاهتمام في مجالات الأمن السيبراني وصقل موهبته وتطويرها من خلال مسابقات تقنية تعليمية تقدم من خلالها جوائز عينية قيمة للفائزين بالمراتب الأولى.

نور يوسف-مهران معلا