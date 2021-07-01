المهندس عرنوس يلتقي رئيس اتحادي المقاولين العراقيين والعرب ويؤكد على دور المقاولين في مرحلة إعادة الإعمار

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال لقائه اليوم علي فاخر السنافي رئيس اتحادي المقاولين العراقيين والمقاولين العرب والوفد المرافق أهمية دور المقاولين في مجالات الإنشاء والبناء ولا سيما في مرحلة إعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب في البلدين.

ودعا المهندس عرنوس إلى تعزيز التعاون المشترك بين المقاولين العرب والسوريين وإنشاء شركات مشتركة تحقق المصلحة المتبادلة مشيراً إلى أن الحكومة السورية على استعداد لتقديم مختلف أنواع التسهيلات والدعم لأي خطوة تحقق التشاركية وتنعكس إيجاباً على عملية إعادة إعمار ما دمره وخربه الإرهاب الذي استهدف بشكل ممنهج البنى التحتية والقطاعات الخدمية والتنموية والصحية والتعليمية.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الخاص شريك حقيقي للقطاع العام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية إضافة إلى دوره في تأمين فرص العمل وتشغيل العمالة خصوصاً في قطاع المقاولات.

من جهته قال السنافي إن زيارة الوفد إلى سورية هدفها بحث الأفكار والمقترحات حول العمل المشترك مع المقاولين والقطاع الخاص في سورية وتأهيل الأرضية المناسبة لصنع شراكات حقيقية تخدم الجانبين ورسالة إلى كل المقاولين العرب للقدوم إلى سورية والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في مختلف المجالات معرباً عن حرص الاتحاد على بذل كل الجهود في سياق تطوير وتعزيز إمكانات قطاع المقاولات.

حضر اللقاء وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ونقيب مقاولي سورية أيمن ملندي.