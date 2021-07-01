صيانة عدد من الطرقات داخل مدينة السويداء

السويداء-سانا

أنهى مجلس مدينة السويداء مشروع صيانة عدد من الطرقات ضمن مواقع مختلفة داخل المدينة بموجب عقد مع مديرية الخدمات الفنية وبإشراف فنيين من المجلس.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس سامر أبو سعدة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الصيانة شملت الطرق المتضررة جراء الحفر والأعمال الخدمية في مواقع متعددة منها قرب حديقة الوحدة وعلى طرق ساحة تشرين المشفى والكورنيش الغربي والمشفى دوار الجرة والوادي ودوار العمران باتجاه المنطقة الصناعية وفي حي النهضة وقرب برج الريم وامام صالة 7 نيسان وغيرها.

وكان مجلس مدينة السويداء أنهى قبل أكثر من شهرين أعمال إنشاء وتعبيد 4 طرقات بطول نحو 1500 متر بهدف تخديم عدد من الأحياء.