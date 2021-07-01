صعود فريق العربي إلى أندية الدرجة الأولى بكرة الطائرة للسيدات

السويداء-سانا

صعد فريق العربي إلى أندية الدرجة الأولى بكرة الطائرة للسيدات بعد تصدره التجمع النهائي لأندية الدرجة الثانية لمرحلة الإياب.

وفاز فريق العربي في مرحلة الإياب على عامودا بثلاثة أشواط دون مقابل وعلى دير علي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد لتضاف هذه النتائج إلى مرحلة الذهاب التي استضافتها السويداء خلال آذار الماضي وفاز فيها العربي على عامودا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وعلى دير علي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وقال مدرب الفريق اياد الحجار في تصريح لمراسل سانا إن هذا الإنجاز يعكس مدى الجهود التي بذلتها اللاعبات والكادران التدريبي والإداري والاهتمام الكبير الذي تلقاه الفريق من إدارة النادي ومحبيه مضيفا إن الفريق قدم مستوى جيدا ونجح بجدارة بالصعود وكان الأفضل فنيا وتنظيميا بين الفرق التي شاركت في التجمع النهائي.

وضم الفريق اللاعبات نور العباس وغنوة العيسمي وولاء البدعيش ودانا وجنى ودلع عزام وتيماء وفرح أبو عسلي وريم شجاع ولميس الشوفي وأماني الحلبي وجوري شمس الدين وهيا قصير ودجى عمار إضافة إلى المدرب اياد الحجار ومساعده رائد عزام والإدارية غادة الميلع.