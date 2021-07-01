218000 عائلة حددت منفذ حصولها على الخبز وفق الآلية الجديدة حتى الآن

دمشق-سانا

بلغ عدد العائلات المسجلة للحصول على مادة الخبز المدعوم وفق آلية البيع الجديدة 218000 عائلة في كل من محافظات اللاذقية وحماة وطرطوس وفق ما أعلنه معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان.

وقال سليمان في تصريح لـ سانا إن “عملية توطين الحصول على الخبز المدعوم (اختيار وتحديد منفذ بيع الخبز) تتم من خلال تطبيقات البطاقة الإلكترونية (تطبيق وين – قناة التلغرام – خدمة يو اس اس دي)” مشيراً إلى أن هذه العملية بدأت في محافظات اللاذقية وحماة وطرطوس منذ الـ 28 من الشهر الماضي وهي مستمرة حتى السابع من شهر تموز الجاري.

ودعا سليمان المواطنين في المحافظات المذكورة إلى القيام باختيار نقطة البيع الملائمة لهم ليتمكنوا من الحصول على مادة الخبز منها والتي سيتم تزويدهم منها حصراً مبيناً أنه لن تتمكن نقطة البيع من بيع الخبز إلا للمرتبطين بها.

يشار إلى أن التطبيق الفعلي للآلية الجديدة لبيع مادة الخبز في محافظات اللاذقية وحماة وطرطوس سيبدأ اعتباراً من الـ 12 من تموز الجاري.