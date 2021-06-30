الإصابة تنهي مشوار الأوكراني بيسيدين في (يورو 2020)

كييف-سانا

انتهى مشوار الأوكراني أرتيم بيسيدين في بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام السويد أمس في ختام منافسات دور الـ 16 في البطولة.

وذكر المنتخب الأوكراني في بيان إلى أن اللاعب يعاني إصابة عضلية وأنه لا يمكن استبعاد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي مع التأكيد على عودته إلى العاصمة كييف.

وأوضح المنتخب أنه يمكن التوصل إلى تشخيص أكثر دقة بعد إجراء فحص الرنين المغناطيسي لكن من الواضح أن إصابة كهذه تتطلب علاجاً طويل المدى وهو ما لن يسمح لبيسيدين باللعب في المستقبل القريب.

وسيلتقي المنتخب الأوكراني في دور الثمانية نظيره الإنكليزي يوم السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما.