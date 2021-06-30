كينين المصنفة الرابعة تخرج من الدور الثاني في ويمبلدون

لندن-سانا

خرجت الأمريكية صوفيا كينين أعلى لاعبة تصنيفاً من بطولة ويمبلدون للتنس بعد خسارتها 6/2 و 6/2 أمام مواطنتها ماديسون برينجل في الدور الثاني اليوم.

ولم تستمر كينين بطلة أستراليا المفتوحة 2020 والمصنفة الرابعة في ويمبلدون في الملعب لأكثر من 45 دقيقة أمام منافستها.

وواصلت بطلة ويمبلدون السابقة غاربين موغوروزا عروضها القوية وبلغت الدور الثالث بفوزها 6/1 و 6/4 على الهولندية ليسلي باتيناما كيركوف.

وتفوقت إيجا شيانتيك بطلة فرنسا المفتوحة العام الماضي والمصنفة السابعة على فيرا زفوناريفا البالغ عمرها 36 عاماً.

ولم تبذل شيانتيك الكثير من الجهد أمام وصيفة بطلة ويمبلدون عام 2010 وانتصرت 6/1 و 6/3 في المباراة التي جرت في الدور الأول.