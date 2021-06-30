عبق الماضي معرض للأعمال اليدوية والفنية للمسنين والأطفال بالسويداء

السويداء -سانا

أعمال يدوية متعلقة بالتطريز والحياكة والصوف والتراث والنول والإكسسوار والتحف الفنية واللوحات الفنية والقماشية ضمها معرض “عبق الماضي” الذي تم افتتاحه مساء اليوم بمركز السلام للتنمية والتدريب بمدينة السويداء.

المعرض الذي تقيمه مبادرة محبة ووفا بالسويداء يستمر لمدة أربعة أيام وذلك بمشاركة 12 مسناً من أصحاب المواهب الفنية والمختصين بالشأن الفني وعدد من أطفال من مصابي متلازمة داون وفي تصريح لسانا الثقافية ذكرت منسقة مبادرة محبة ووفا بالسويداء فريال السليم أن المعرض هو استمرار لفعاليات اليوم العالمي للتوعية بشأن التعامل مع المسنين التي انطلقت في الخامس عشر من شهر حزيران مبينة أنه يحمل أهدافاً معنوية لدعم المسنين والأطفال بما يتماشى مع تطلعات المبادرة لترويج هذه الأعمال من خلال إجراء مزاد علني عليها في نهاية المعرض إضافة لإبراز الناحية الجمالية للأعمال المقدمة بالنسبة لمتذوقي الفن.

وذكرت المسنة عدلة النمر 82 عاماً أنها قدمت أربع لوحات لسجاد من التراث القديم تم صناعتها على النول مطرزة بقطع قماشية أعادت استخدامها مؤكدة أهمية هذا المعر لتذكير الأجيال الحالية بقيمة الفن والتراث وضرورة استثمار الوقت بعمل أشياء مفيدة.

و أشار الفنان التشكيلي محمود الخطيب 66 عاماً إلى أن مشاركته بالمعرض تتمثل بخمس لوحات بالألوان الزيتية تناولت مواضيعها الاستشراق والحجارة البازلتية و الوجوه الإنسانية منوها لأهمية هذه المبادرة بإقامة معرض يجمع بين المسنين كتشجيع وتحفيز لهم للاستمرار بالعمل والمشاركة بالمعارض.

و تمثل مبادرة ” محبة وفا ” في محافظة السويداء التي انطلق عملها قبل أشهر إحدى المبادرات الإنسانية الهادفة لنشر قيم المحبة بين أفراد المجتمع.