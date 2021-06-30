ترامب يحتل المرتبة الرابعة من بين أسوأ الرؤساء الأمريكيين

واشنطن- سانا

احتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرتبة الرابعة من بين أسوأ الرؤءساء الأمريكيين حسب التصنيف الرئاسي لمسح ” سبان.سي” لعام 2021.

وذكرت صحيفة” ذا هيل “الأمريكية أنه وفقا للمسح كانت أدنى درجات في السلطة الأخلاقية والمهارات الإدارية حيث احتل المرتبة 44 في كل من هاتين السمتين فيما كانت أعلى فئات القيادة في ترامب هي الإقناع العام حيث جاء في المرتبة 32 والإدارة الاقتصادية في المرتبة 34.

وحسب التصنيف حصل ترامب على 312 درجة ما منحه تصنيف 41 ووضعه فوق الرؤساء السابقين فرانكلين بيرس وأندرو جونسون وجيمس بوكانان.

وشمل المسح الذي اجري لأول مرة في عام 2000/ 142 مؤرخا وأستاذا ومراقبين محترفين آخرين للرئاسة الذين منحوا جميع الرؤساء السابقين درجات من 1 إلى 10 في خصائص قيادية مختلفة متعددة ثم يتم حساب متوسط النتائج لجدولة النتيجة.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ترامب في القائمة حيث تم إصدار الاستطلاع الأخير في عام 2017 عندما كانت فترة ولايته قد بدأت للتو.