كاتب تركي: تركيا تعاني نزيفاً في الاقتصاد والقانون والحريات بسبب سياسات أردوغان

أنقرة-سانا

أكد الكاتب الصحفي التركي محمد أوجاقتان أن تركيا تعاني من نزيف في الاقتصاد والقانون والحريات منذ أن انقلب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على مبادئه الذاتية القديمة.

وأوضح أوجاقتان خلال مقال بصحيفة قرار التركية أنه منذ عام 2011 وحتى الآن تعاني تركيا نزيف الدم في الاقتصاد والقانون والتعليم والحريات والديمقراطية وكل شيء مؤكداً أن نظام أردوغان لا يتسامح مع أدنى انتقادات وكلما واجهت حكومته أزمات وإخفاقات كبرى في الاقتصاد والسياسة الخارجية والقانون والتعليم تحمل المسؤولية للقوى الخارجية أو المعارضة بدلا من مواجهة الحقائق.

ويتواصل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في تركيا من جراء سياسات أردوغان وإجراءاته القمعية التي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.