طرح 250 مقسماً حرفياً للبيع في المدينة الصناعية بأم الزيتون بالسويداء

السويداء-سانا

أعلنت إدارة المدينة الصناعية في أم الزيتون بمحافظة السويداء اليوم عن طرح 250 مقسماً للبيع من الفئة الأولى ضمن المقاسم المعدة للاستخدامات الحرفية في قطاع الحرف الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح مدير المناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة المهندس علاء أبو عمار لمراسل “سانا” أن المقاسم الحرفية المطروحة مخصصة لاستقبال الحرف الصناعية كصيانة وإصلاح السيارات والنجارة والحدادة والمهن الغذائية والمهن المختلفة علماً أن المساحة الدنيا للمقسم تبلغ 102 متر مربع وبسعر أولي للمتر المربع من الأرض مقداره 19080 ليرة.

وأشار إلى أنه يمكن للراغبين بالاكتتاب على المقاسم الصناعية والحرفية بالمدينة الصناعية تقديم طلباتهم اعتباراً من الـ 4 من تموز القادم ولغاية الـ 20 منه مع تحديد رسم الاكتتاب بـ 10000 ليرة ومبلغ التأمين بـ 5 بالمئة من ثمن المقسم أو 100000 ليرة أيهما أكبر تسدد عند تقديم طلب الاكتتاب ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من قيمة المقسم في حال اقتران طلب الاكتتاب بالموافقة ويصبح من حق المنطقة في حال انسحاب المكتتب أو إخلاله بأحكام القرار 66 م لعام 2018.

وتبلغ مساحة المدينة الصناعية بأم الزيتون الحالية بعد التوسع 756هكتاراً وفق مخطط تنظيمي شامل يضم 10 قطاعات وتمت المباشرة بالعمل بالبنية التحتية فيها عام 2015 ووصل عدد المقاسم المخصصة في المدينة الصناعية فيها إلى 1496 مقسماً من إجمالي عدد المقاسم البالغ 3905 مقاسم.