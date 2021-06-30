نيبينزيا يدعو واشنطن للعودة الفورية إلى الاتفاق الموقع مع إيران

نيويورك-سانا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة إلى العودة فوراً إلى الاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد حول البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنه “يتعين على الولايات المتحدة العودة فوراً إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني ولا بديل عن هذه الخطة” مشيراً إلى ضرورة “تكريس كل الجهود لاستعادة الخطة”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على رفع الحظر الذي تفرضه واشنطن على إيران مؤكداً في تقرير لمجلس الأمن الدولي أن على الولايات المتحدة تمديد الاستثناءات المرتبطة بتجارة النفط مع إيران وتجديد الاستثناءات كاملة لمشروعات منع الانتشار النووي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد وإعادة العمل بالعقوبات على طهران في تحد لإرادة المجتمع الدولي.