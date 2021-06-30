صباغ لسفير جنوب إفريقيا: تعزيز العلاقات البرلمانية لمصلحة البلدين والشعبين

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم سفير جمهورية جنوب إفريقيا بدمشق باري فيليب غيلدر ضرورة تعزيز العلاقات بين المجلس والجمعية الوطنية في جنوب إفريقيا وتفعيل الزيارات المتبادلة للوفود البرلمانية بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار صباغ خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وإلى ضرورة توضيح حقيقة الأوضاع التي تمر بها سورية للرأي العام في جنوب إفريقيا مؤكداً أن سورية تقدر عالياً نضال الشعب في جمهورية جنوب إفريقيا في الماضي ضد نظام الفصل العنصري (الابارتهايد).

بدوره أكد غيلدر تقدير بلاده مواقف سورية الداعمة لها ولا سيما عبر الأمم المتحدة في مسيرة الدفاع عن حق شعب جنوب إفريقيا وشعوب العالم في النضال ضد قوى الاستعمار والإمبريالية مبدياً الحرص على تفعيل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية منها وتعزيز التواصل والزيارات المتبادلة بين البرلمانيين في كلا البلدين.

وأشار السفير غيلدر إلى أنه يواصل السعي بكل الجهود لنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في سورية إلى الرأي العام في بلاده لافتاً إلى عمليات التضليل التي تمارسها وسائل إعلام غربية بهدف تشويه الحقائق في سورية ومعرباً في الوقت ذاته عن إعجابه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في سورية مؤخراً والتي تابعها وواكبها عن كثب على أرض الواقع.

حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس ومكتب لجنة الصداقة السورية الجنوب إفريقية في المجلس.

فراس صافي