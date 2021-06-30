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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
غروسبيتش يدين العدوان الأمريكي على الحدود السورية العراقية
2021-06-30
البطريرك يازجي يجدد مطالبته رفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2021-06-30
القوات الروسية تواصل تدريباتها قبالة السواحل السورية
2021-06-29
وزير الإعلام أمام اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية: نواجه إرهاباً إعلامياً تقوده دول بعينها- فيديو
2021-06-29
كوبا: العدوان الأمريكي على الحدود السورية العراقية انتهاك صارخ للقانون الدولي
2021-06-29
ميدالية برونزية لسورية في أولمبياد المعلوماتية العالمي
2021-06-29
لافروف: ضرورة تعزيز الجهود الدولية لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
2021-06-29
محليات
صباغ لسفير جنوب إفريقيا: تعزيز العلاقات البرلمانية لمصلحة البلدين والشعبين
2021-06-30
مؤتمر الإصلاح الإداري يختتم أعماله بإقرار الهيكل التنظيمي لكل وزارة وتأكيد على خلق إدارة فعالة ورشيقة تعتمد أسساً منهجية
2021-06-30
حرفة صناعة الخشب.. إرث عريق يتناقله الأجيال
2021-06-30
توقيف متعاملين بغير الليرة السورية في اللاذقية
2021-06-30
إخماد حريق في حي ساروجة والأضرار بسيطة
2021-06-30
مناقشة أبرز التعديلات على ضابطة البناء في مدينة حلب القديمة
2021-06-30
تأهيل طريق كفرام قصرايا بريف حمص الغربي
2021-06-30
رياضة
اختتام بطولة اللاذقية لكرة المضرب للفئات العمرية
2021-06-30
الشرطة يتصدر بطولة الجمهورية لبناء الأجسام بفئة الفيزيك
2021-06-30
منتخبات حمص للسباحة تتحضر للقاءات مشتركة مع منتخبات طرطوس
2021-06-30
الجوخدار مدرباً لنادي المخرم في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2021-06-30
سلمية يطمح للمحافظة على لقب دوري كرة الطائرة للناشئات
2021-06-30
كادر جديد لفريق النواعير بكرة القدم
2021-06-30
المراكز التدريبية الرياضية بحماة… توسع في الألعاب ومساهمة فاعلة في رفد الأندية والمنتخبات بالمواهب
2021-06-30
اقتصاد
بدء موسم قطاف العسل في ريف حماة الشرقي والمربون يستبشرون بإنتاج وفير
2021-06-30
موسم قطاف ورق العنب.. منتج ثانوي يوفر مورد دخل إضافياً لأهالي ريف حمص
2021-06-30
2112 طناً تقديرات إنتاج الباذنجان في السويداء
2021-06-30
بعد نجاحه في مرحلته الأولى.. 400 مستفيد في المرحلة الثانية من مشروع زراعة الزعتر الخليلي في حمص
2021-06-30
بتكلفة تتجاوز 3.6 مليارات ليرة .. البدء بتنفيذ مشروع دعم واقع مياه الشرب في الريف الشرقي بحمص
2021-06-30
إصلاح 42 مركز تحويل كهربائي وتركيب محولات جديدة في عدة مناطق بحمص خلال أسبوع
2021-06-30
افتتاح مدرسة مزارعين لإنتاج الزيتون العضوي في نامر بريف درعا
2021-06-30
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2021-06-30
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2021-06-30
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