الفنان أسامة ملوك: الملحمة الدرامية (لأنها بلادي) تعكس الواقع الذي عاشه السوريون خلال الحرب

حماة-سانا

الملحمة الدرامية “لأنها بلادي” التي سطرت بطولة جيش وصمود شعب جسد شخصياتها فنانون سوريون قدموا أدوارا من وحي الحرب على سورية ومنهم أسامة ملوك الذي لعب دور الملازم وفيق وهو ضابط في القوى البحرية وقائد عسكري في جيشنا الباسل.

ويوضح ملوك في حديث مع سانا أن العمل قدم قصصا إنسانية اجتماعية تعكس الواقع الذي عاشه السوريون خلال سنوات الحرب من حزن وفرح وألم وأمل.

الممثل ملوك الذي شارك بالعديد من أعمال الدراما السورية من بيئة شامية وغيرها حيث جسد من خلالها شخصيات مختلفة يجد في “لأنها بلادي” محطة مهمة في رحلته مع الفن لأن العمل وثق جانبا من البطولات الجسام والتضحيات العظام للجيش العربي السوري ودوره الكبير في تطهير تراب وطننا من براثن الإرهاب.

والفنان أسامة عيد ملوك من مواليد مدينة سلمية عام 1989 بدأت رحلته في عالم الفن من الغناء على خشبة المركز الثقافي في المدينة سنة 1995 ثم انتقل إلى المسرح وشارك بعدد من العروض ودرس الإخراج السينمائي في أكاديمية الدراما وانتسب إلى نقابة الفنانين عام 2013 وكان أول أعماله “لعنة قسم” وهو عمل بيئة شامية وتتابعت بعدها الأعمال من “الصادق إمام الفقهاء” و”خان الدراويش” و”قناديل الشام” و”حكايات حارتنا” وغيرها.

محي الدين فهد