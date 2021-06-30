تركيب أكثر من 43 ألف عداد كهربائي إلكتروني منذ بداية العام

دمشق-سانا

وصل عدد الاشتراكات الجديدة بعداد كهربائي إلكتروني المنفذة منذ بداية العام ولغاية نهاية الشهر الماضي إلى 43028 عداداً.

وأوضح معاون مدير عام الشركات في وزارة الكهرباء المهندس محمود حديد في تصريح لمندوبة سانا أن الوزارة قامت ومن خلال شركاتها بالمحافظات بتركيب هذه العدادات بهدف الحفاظ على الشبكة وحمايتها من التعديات وتحقيق الاستقرار في الطاقة لافتا إلى أن مجموع العدادات الجديدة المنفذة وصل إلى 29195 عداداً موزعة بين أحادية وثلاثية في حين بلغ عدد العدادات المستبدلة بين أحادية وثلاثية 13833 عداداً.

وبالنسبة لضبوط الاستجرار غير المشروع المنظمة في الشركات العامة أشار جديد إلى أن عدد هذه الضبوط وصل إلى 12311 ضبطا تستجر أكثر من 428ر41 مليون كيلو واط ساعي.