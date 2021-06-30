2112 طناً تقديرات إنتاج الباذنجان في السويداء

السويداء-سانا

بين معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن مديرية الزراعة قدرت بشكل أولي إجمالي إنتاج المحافظة من الباذنجان للموسم الحالي بنحو 2112 طنا لافتا إلى أن الإنتاج المقدر جيد قياسا إلى المساحات المزروعة وتقوم المديرية بتشجيع المزارعين على زراعة المحصول ضمن الخطط المعتمدة وفي أماكن توزع الآبار وتقدم الارشادات اللازمة لهم.

وأشار شهيب إلى أن المساحات المزروعة بالباذنجان بلغت خلال الموسم الحالي نحو 531 دونما جميعها مزروعة مروية بالاعتماد على السقاية من مياه الآبار.

وكانت محافظة السويداء أنتجت الموسم الماضي 1477 طنا من الباذنجان ضمن مساحات تمت زراعتها بلغت 370 دونما.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية