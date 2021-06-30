الأمم المتحدة تحذر: انهيار السياحة يمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 آلاف مليار دولار

نيويورك-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد” من أن انهيار السياحة الدولية بسبب وباء كورونا قد يؤدي إلى خسارة الاقتصاد العالمي أكثر من أربعة تريليونات دولار خلال عامي 2020 و2021.

وأشارت المنظمة في تقرير صدر عنها اليوم بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى أن الخسائر الناجمة عن التأثير المباشر للوباء على السياحة والتأثير المضاعف على القطاعات ذات الصلة أسوأ مما كان متوقعاً في السابق حيث قدرت الخسائر في تموز الماضي بما بين 1.2 و3.3 تريليونات دولار.

وقال التقرير إن عدد السياح الوافدين الدوليين انخفض بنحو مليار سائح أو 73 بالمئة العام الماضي بينما كان الانخفاض في الربع الأول من عام 2021 نحو 88 بالمئة ما أدى إلى خسارة اقتصادية بلغت 2.4 تريليون دولار خلال العام الماضي فيما من المتوقع أن يكون الرقم مشابهاً هذا العام اعتماداً على عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا.

بدورها قالت إيزابيل ديورانت الأمينة العامة بالإنابة لأونكتاد: “يحتاج العالم إلى جهود تلقيح عالمية من شأنها حماية العمال والتخفيف من الآثار الاجتماعية السلبية واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن السياحة مع مراعاة التغييرات الهيكلية المحتملة” فيما أوضح الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي أن “السياحة هي شريان الحياة للملايين وتعزيز التطعيم لحماية المجتمعات ودعم إعادة بدء السياحة الآمنة أمر بالغ الأهمية لاستعادة الوظائف وتوليد الموارد التي تشتد الحاجة إليها ولا سيما في البلدان النامية التي يعتمد الكثير منها اعتماداً كبيراً على السياحة الدولية”.