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تنظيم 25 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في حمص

2021-06-30

حمص-سانا

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حمص أمس 2 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة.

وأشار رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص في تصريح لمراسلة سانا إلى مخالفات طالت عدة مخابز في قرية حاصور لعدم تصنيع كامل مخصصاتها اليومية من الدقيق التمويني بقصد الاتجار بها وفي قريتي الجديدة الشرقية وربلة بسبب نقص وزن ربطة الخبز وسوء صناعته.

وأضاف إن الضبوط شملت أيضاً محلات في حي العباسية بمخالفة حيازة وعرض مواد مجهولة المصدر للبيع وفي حي السبيل بمخالفة حيازة وعرض مواد منتهية الصلاحية للبيع وفي حي باب السباع بمخالفة خداع وغش المستهلك من خلال تعبئة مادة كولونيا أطفال ضمن عبوات موضوع عليها مواصفات مغايرة.

ولفت إلى أن الضبوط شملت كذلك مسلخا في قرية كفرعايا بمخالفة نقع أجزاء الفروج بالماء وحيازة نتر فروج غير صالح للاستهلاك البشري إضافة إلى مخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير إلى جانب سحب عينات للتحليل والدراسة السعرية.

صبا خيربك

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