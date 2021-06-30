إيران تعلن منح الترخيص الطارئ للقاح (باستور) محلي الصنع المضاد لكورونا

طهران-سانا

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح “باستور” محلي الصنع المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن نمكي قوله في تصريح له إن “لقاح (باستور) وبعد تجاوزه المراحل اللازمة وموافقة المتخصصين والخبراء في منظمة الأغذية والأدوية عليه حصل على الترخيص الطارئ للاستخدام من اللجنة القانونية كثاني لقاح ضد كورونا مصنع محليا” مشيراً إلى خضوع نحو 44 ألف شخص في كوبا و 24 الف شخص في إيران للتطعيم بهذا اللقاح في المرحلة الثالثة لاختباراته السريرية.

يذكر أن لقاح باستور هو لقاح من إنتاج مشترك بين إيران وكوبا وبدأت اختباراته السريرية في إيران في آذار الماضي.