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النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإزالة التماثيل الكونفيدرالية

2021-06-30

واشنطن-سانا

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لإزالة تماثيل رموز العنصرية والكونفيدرالية من مبنى الكابيتول.

وذكرت رويترز أن مشروع القانون حصل على أغلبية 285 صوتاً مقابل 120 حيث صوت جميع النواب الديمقراطيين إضافة إلى 67 جمهورياً لصالحه.

وينص مشروع القانون الذي سيتم تحويله إلى مجلس الشيوخ على إزالة تماثيل الشخصيات التي خدمت الكونفيدرالية وتوصف من قبل كثيرين بأنها “رموز العنصرية والعبودية” في الولايات المتحدة.

وكان متظاهرون يحتجون على عنف الشرطة الأمريكية والتمييز العنصري هاجموا في حزيران العام الماضي عدداً من هذه المعالم الكونفيدرالية في أنحاء متفرقة من البلاد.

ويوجد نحو 13 ألف تمثال ورمز كونفيدرالي في الولايات المتحدة بينها 10 على الأقل داخل مبنى الكابيتول في واشنطن.

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