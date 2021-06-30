روحاني: خلفاء ترامب مستمرون بنهجه ويعادون الاتفاق النووي

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب الإيراني ورغم ما قدمه من تضحيات حقق انتصاراً كبيراً في مواجهة الحرب الاقتصادية الأميركية التي فرضت عليه.

وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم إن “الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وانتشار فيروس كورونا كانت أبرز العوامل التي أسهمت في مشاكل البلاد الاقتصادية” موضحاً أن “ما فعله ترامب ضد إيران لم يكن عقوبات وحسب بل كان أكثر من حرب فإدارته مارست إرهاباً اقتصادياً علينا كما أن خلفاء ترامب مستمرون بنهجه ويعادون الاتفاق النووي”.

ولفت روحاني إلى أن الكيان الصهيوني جند كل طاقته لإفشال مشروع الطاقة النووية في إيران مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية القادمة ستواصل الجهود في سبيل حصول الشعب الإيراني على حقه بالطاقة النووية السلمية.